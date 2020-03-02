Gaziantep'te Suriye uyruklu kişinin yaralanmasıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te Suriye uyruklu kişinin yaralanmasıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te Suriye uyruklu kişinin kesici aletle yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

02.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:54
Gaziantep'te Suriye uyruklu kişinin yaralanmasıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

'te uyruklu kişinin kesici aletle yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cuma günü akşam saatlerinde Üçoklar Mahallesi'nde Suriye uyruklu M.A'nın kesici aletle yaralanması ve bazı Suriyelilerin araçlarına zarar verilmesine ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 12 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.D, A.K, V.E.C. ile suça sürüklenen çocuklardan F.Ö,

M.E.P. ve Ç.F. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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