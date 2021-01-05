Gaziantep'te Suriye uyruklu kişi ATM'de unutulan parayı sahibine teslim etti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Suriye uyruklu kişi, ATM'de unutulan parayı sahibine teslim etti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Suriye uyruklu kişi, ATM'de unutulan parayı sahibine teslim etti.

Orhan Suluoğlu, Adana-Nurdağı kara yolu üzerinde bulunan bir bankanın ATM'sinden bin lira çekmek istedi. Bankamatik kartı kullanarak işlemini tamamlayan Suluoğlu, kartı aldıktan sonra cihazın para bölmesindeki parayı almayı unutarak ATM'den ayrıldı.

Bir müddet sonra parasını unuttuğunu anlayan Suluoğlu, parayı bulamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti.

Bu esnada ATM'ye para çekmek üzere gelen Suriye uyruklu Semih Katih, unutulan parayı fark ederek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Parası bulunduğu için sevinen Suluoğlu, Suriyeli Katih'e örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek