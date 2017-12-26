Gaziantep'te Sürdürülebilir Enerji İçin Eylem Planı Hazırlanıyor

Avrupa'nın en büyük enerji ağı olan Energy Cities'e üye olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Belediye Başkanları sözleşmesini imzalamak üzere "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı" çalışmalarına başladı.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Avrupa Belediye Başkanları sözleşmesi doğrultusunda (Covenant of Mayors), sürdürülebilir bir kent olma yolunda bazı taahhütlerde bulunacak. Bu taahhütlerden biri de "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı"nın hazırlanması olacak.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin enerji verimliliği ve iklim değişikliği alanında yapmış olduğu çalışmaların uluslararası ölçeğe taşınması iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda öncü bir kent olması hedefleniyor.



Eylem planı öncesinde Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, GAZDAŞ Gaziantep Bölge Müdürlüğü, TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu Gaziantep Bölge Müdürlüğü, Gaziantep Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Gaziantep Toroslar EDAŞ, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıklarının katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi. Yapılan bu toplantıda başkanlar akdine taraf olma doğrultusunda hazırlanacak olan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Projesi tanıtımı yapılarak, kurumlararasında ihtiyaç duyulacak iş birlikleri ile ilgili konular gündeme getirildi. Katılan kurumlardan tam destek sözü alan Büyükşehir Belediyesi paydaşları ile beraber Gaziantep için sanayi, binalar, hizmet sektörü, ulaştırma ve tarım alanlarında kısa, orta ve uzun vadede projeler geliştirecek. Hayata geçirilecek olan bu proje ile başkanlar akdine taraf olunarak Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlanacak. Belediye'nin yetki ve sorumluluğu kapsamındaki sera gazı emisyonunun azaltım potansiyelinin belirlenerek, iklim değişikliğinin getireceği risklerin ve kırılgan alanların belirlenerek, önlemler alınacak. Sözleşmeyi imzalayan belediyeler Avrupa Birliğinin 2030 yılına kadar en az yüzde 40 karbon salınımı azaltım hedefi doğrultusunda, sorumlu oldukları alanda enerji verimliliğini arttırmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarını daha fazla kullanmayı taahhüt ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de katılım ile ilgili prosedürlerin yerine getirilmesinin ardından önümüzdeki süreçte yereldeki tüm paydaşlarla birlikte kentteki karbondioksit salınımını azaltma gösterge hedefini de içerecek olan Sürdürlebilir Enerji ve İklim Eylem Planını hazırlayacak.



Şehirde yapılan yenilenebilir enerji çalışmalarından "Bağlarbaşı 1 MW Güneş Enerji Santrali, Oğuzeli 1 MW Biyogaz Enerji Santrali, 30 MW Nurdağı Rüzgar Enerji Santrali" çalışmaları ile KRİTA projesi kapsamında Türkiye'nin ilk akıllı parkı çalışmalarının yürütüldüğü Masal Park'taki enerji verimliliği ve enerji yönetimi çalışmaları da uluslararası boyuta taşınacak - GAZİANTEP