Son dakika haberi: GAZİANTEP - Şüphelinin çaldığı çocuk bezlerini başka işletmeye satmaya çalışması kameraya yansıdı
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Son dakika haberi: GAZİANTEP - Şüphelinin çaldığı çocuk bezlerini başka işletmeye satmaya çalışması kameraya yansıdı

21.01.2021 21:23 | Son Güncelleme: 21.01.2021 21:39

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çaldığı çocuk bezini başka işletmeye satmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çaldığı çocuk bezini başka işletmeye satmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıbaba Mahallesi'nde bir iş yerinde 10 koli çocuk bezi çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

İş yerinde çaldığı çocuk bezlerini farklı işletmeye satmaya çalıştığı belirlenen zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin çaldığı çocuk bezlerini sokakta taşıması ve gittiği işletmede satmaya çalıştığına ilişkin anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi: GAZİANTEP - Şüphelinin çaldığı çocuk bezlerini başka işletmeye satmaya çalışması kameraya yansıdı
Son dakika haberi: GAZİANTEP - Şüphelinin çaldığı çocuk bezlerini başka işletmeye satmaya çalışması kameraya yansıdı
Son dakika haberi: GAZİANTEP - Şüphelinin çaldığı çocuk bezlerini başka işletmeye satmaya çalışması kameraya yansıdı
Son dakika haberi: GAZİANTEP - Şüphelinin çaldığı çocuk bezlerini başka işletmeye satmaya çalışması kameraya yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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