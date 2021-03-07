Gaziantep'te şüpheli paket paniği
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Gaziantep'te şüpheli paket paniği

07.03.2021 15:10 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:14
Gaziantep'te şüpheli paket paniği

GAZİANTEP'te, Atatürk Anıtı'na bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu.

GAZİANTEP'te, Atatürk Anıtı'na bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Bomba imha ekibince fünye ile patlatılan paketten çöp çıkarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Çukur Mahallesi, Suburcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Atatürk Anıtı üzerinde büyük bir paket gören çevredekiler bomba şüphesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatılan paketten çöp çıktı. Polis, paketi bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.


Gaziantep'te şüpheli paket paniği
Gaziantep'te şüpheli paket paniği
Gaziantep'te şüpheli paket paniği
Gaziantep'te şüpheli paket paniği
Gaziantep'te şüpheli paket paniği
Gaziantep'te şüpheli paket paniği
Gaziantep'te şüpheli paket paniği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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