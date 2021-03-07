Gaziantep'te şüpheli paket korkuttu

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Gaziantep'te şüpheli paket korkuttu Fünye ile patlatılan paketten çöp çıktı Gaziantep kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu.

Gaziantep'te şüpheli paket korkuttu

Fünye ile patlatılan paketten çöp çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Bomba imha ekiplerinde fünye ile patlatılan paketten çöp çıktı.

Olay, Şahinbey ilçesi Çukur Mahallesi Suburcu Caddesi üzerindeki Atatürk Anıtı'nda meydana geldi. Atatürk Anıtı'na bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Şüpheli paket ihbarının ardından eski adliye binası meydanındaki Atatürk Anıtı çevresi şeritlerle kapatılırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede tedbir alırken, bomba imha ekiplerine de bilgi verildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, koruyucu özel giysilerini giyerek paketi kontrol etti. Daha sonra fünye ile uzaktan imha edilen paketten çöp çıktı.

Kent merkezinde yoğun kalabalığın olduğu bir noktada yaşanan olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı