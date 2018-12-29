Gaziantep'te Şüpheli Ölüm

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi Hacı Cahit Köse Camisi'ndeki tuvalette bir kişinin hareketsiz yattığını gören tuvalet işletmecisi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen kişinin Ali T. (22) olduğu tespit edildi.

Ali T'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren gencin yakınlarına sağlık görevlilerince müdahale edildi.

Kaynak: AA