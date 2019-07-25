Gaziantep'te şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Gaziantep'te yol kenarında bulunan şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi karşısında şüpheli sırt çantası bulunduğu ihbarı yapılması üzerine olay yerine uzman ekipler sevk edildi.

Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alındıktan sonra şüpheli çanta, uzman ekipler tarafından kontrollü olarak patlatılarak imha edildi.

Müdahale sonucu çevrede bulunan kuru otların alev alması üzerine çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak: AA