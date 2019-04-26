Gaziantep'te Şüpheli Araçta Uyuşturucu Bulundu

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suyabatmaz Mahallesi İnönü Caddesi'nde devriye görevi yaptığı sırada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 500 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.D. ile M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA