Gaziantep'te şüpheli araçta 980 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te şüpheli araçta 980 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te şüpheli araçta 980 paket kaçak sigara ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te kaçakçılara geçit verilmiyor.

Gaziantep'te kaçakçılara geçit verilmiyor. KOM ekiplerinin durdurduğu bir araçta yapılan aramada 980 paket kaçak sigara ele geçirirken bir kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Araçla kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen KOM ekipleri, aracın geçiş güzergahı üzerine uygulama noktası kurdu. Belirlenen aracı Şehitkamil ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde durduran polisler, araçta arama yaptı. Araçta yapılan aramada aracın bagajında 980 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sahibi A.S.G. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te şüpheli araçta 980 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te şüpheli araçta 980 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te şüpheli araçta 980 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te şüpheli araçta 980 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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