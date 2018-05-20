Binlerce Gaziantepli, Süper Lige Çıkamamanın Üzüntüsünü Yaşadı

Spor Toto 1. Ligde oynanan play-off finalinde Gaziantepli taraftarlar, takımlarının Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a penaltılarda kaybetmesi sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Spor Toto 1'inci Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'in, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a penaltılarda 5-4 yenilmesi, Gaziantep'e Süper Lig'e çıkamama üzüntüsü yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma nedeniyle Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda dev ekran kuruldu. Karşılaşmayı açık alanda dev ekranda izleyen Gaziantepliler, maç boyunca meşale ve tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Normal süresi ve uzatmalar golsüz sona erince penaltılara kalan finali, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor 5-4 kazandı.

GAZİANTEP'TE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞANDI

Bu skorla Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Süper Lig'e çıkan üçüncü takım oldu, Gazişehir Gaziantep ise Spor Toto 1'inci Lig'de kaldı. Maçın sonunda Gaziantep'te Süper Lig'e çıkamama üzüntüsü yaşandı. Gaziantep taraftarları, büyük üzüntü yaşarken, bazıları gözyaşlarını tutamadı.

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