Gaziantep'te Süper Lig kutlaması

SPOR Toto 1'inci Lig Play-Off final maçında Hatayspor'u penaltılarda yenerek Süper Lig'e yükselen Gaziantep Gazişehir, taraftarların da katılımı ile şampiyonluk kutlaması yaptı.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda yapılan coşkulu kutlamaya; Adalet Bakan'ı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep GazişehirFK Başkanı Adil Konukoğlu, milletvekilleri, futbolcular ve taraftarlar katıldı. Şehir turu yaparak stada gelen oyuncular tek tek çağırılarak taraftarları selamladı.

Gaziantep'in hak ettiği şampiyonluğu aldığını ifade eden Adalet Bakanı Gül, "Bu başarıyı sağlayan hocamızı, futbolcularımızı tüm emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, tebrik ediyorum. Gaziantep, Süper Lig'e çok iyi gelmiştir. Bu sezon da en heyecanlı en sürpriz takımı olacaktır. Bu şampiyonlukta en büyük katkısı olan Gaziantepliler'e teşekkür ederim" dedi.

Gaziantep GazişehirFK Başkanı Adil Konukoğlu ise, "Sevgili Gaziantepliler, zaman zaman sizi üzmüş olabiliriz. Bundan dolayı hepinizden özür dileriz. Ben, buradan, bana destek olan aileme sonsuz teşekkür ediyorum. Beni hiç yalnız bırakmadılar, sen bu işi yaparsın dediler. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kutlama törenine katılanlarla birlikte şampiyonluk kupası kaldırılarak, bayraklar ve meşalelerle Süper Lig sevinci yaşandı. Kırmızı- siyahlılar ve taraftarlar, gecenin geç saatlerine kadar Ece Seçkin konseri ile eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Taraftarlar ve meşale yakılması

Futbolcuların selamlaması

Futbolcuların dansı

Abdulhamit Gül'ün konuşması

Adil Konukoğlu'nun konuşması

Kupanın kaldırılması

Konser verilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

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Kaynak: DHA