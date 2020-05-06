Gaziantep'te süne zararlısına karşı biyolojik mücadele
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te süne zararlısına karşı biyolojik mücadele

Gaziantep'te süne zararlısına karşı biyolojik mücadele
06.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:12

İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce süne zararlısına karşı biyolojik mücadele tamamlandı.

İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce süne zararlısına karşı biyolojik mücadele tamamlandı.

İlçeye bağlı 13 kırsal mahallede 62 bin dekar alanda süne zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında 800 paket faydalı böcek yumurtası salımı yapıldı.

Bayraktepe, Ağalarobası, Kalaycık, Çubuk, Örtülü ve Zincirli gibi ilçeye bağlı 13 mahallede çalışmalarını tamamladı.

Yaklaşık 150 bin dekar buğday ekili alanın bulunduğu ilçede, herhangi bir kimyasal müdahale yapılmadan doğa dostu biyolojik mücadele gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Haberler
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haberler
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak Haberler
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı
Büyükçekmece'de bir şoför kurallara uymayarak minibüsü yolcuyla doldurdu
Büyükçekmece'de bir şoför kurallara uymayarak minibüsü yolcuyla doldurdu
Güne yükselişle başlayan dolar 7,12'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,12'den işlem görüyor
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden olan sürücü, ehliyetine kavuşmayı bekliyor
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden olan sürücü, ehliyetine kavuşmayı bekliyor
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
Kılıçdaroğlu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için evden çıktı
Kılıçdaroğlu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için evden çıktı
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında 'yeni normal' sürecinin 4 kuralını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
Koronavirüs şüphelisi şahıs, test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı
Koronavirüs şüphelisi şahıs, test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı eleştirdi: İyi bir görüntü vermedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı eleştirdi: İyi bir görüntü vermedi
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Deniz Gezmiş Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kemal Sunal Pınar Altuğ Türkan Şoray Burak Özçivit
Spor Can Bartu Fatih Terim Gökhan Gönül Nenad Bjelica Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Türk Lirası
Şu an buradasınız: Gaziantep'te süne zararlısına karşı biyolojik mücadele - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 15:34:35. #1.15#
title