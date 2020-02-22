Gaziantep'te suçüstü yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı
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Gaziantep'te suçüstü yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı

Gaziantep'te motosiklet çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

22.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:12
Gaziantep'te suçüstü yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı

'te motosiklet çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Mahallesi'nde bir motosikleti çalan şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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