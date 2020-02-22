Gaziantep'te suçüstü yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı

22.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:12

Gaziantep'te motosiklet çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Karacaahmet Mahallesi'nde bir motosikleti çalan şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA