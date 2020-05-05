Gaziantep'te suçla mücadele aralıksız sürüyor
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Gaziantep'te suçla mücadele aralıksız sürüyor

Gaziantep'te suçla mücadele aralıksız sürüyor
05.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:24

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalarının yanı sıra Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş ve trafik uygulamalarını da aralıksız sürdürüyor.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalarının yanı sıra Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş ve trafik uygulamalarını da aralıksız sürdürüyor.

Kent genelinde uyuşturucu, kaçakçılık, trafik ve korona virüs tedbirleri denetimleri kapsamında yapılan uygulamalarda polis tarafından durdurulan bir araçta bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Şehitkamil ilçesi İpekyolu Mezarlık kavşağında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi ise gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına geçit yok

Asayiş ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda ise 14 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 19 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılarak, 35 aranan şahıs yakalandı. 53 şahsa ise kabahatler kanundan işlem yapıldı.

Trafikte abartı egzoz uygulaması

Trafik ekiplerince İl merkezi ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde 4 bin 74 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye abartı egzoz kullanmaktan, 65 araç sürücüsüne ve plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 332 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 45 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 2 sürücüye korsan taşımacılık yapmaktan işlem yapıldı. Yapılan denetimlerde 236 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 694 sürücü, yolcu ve araç plakasına cezia işlem uygulandı. 46 araç trafikten men edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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