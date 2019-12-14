Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı
Haberler » Güncel » Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı - Haber

Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

14.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:36
Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı

'te düzenlenen suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, örgüt menfaatleri doğrultusunda suç işlemek ve nitelikli hırsızlık suçlarından aranan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Eş zamanlı olarak 8 adrese düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1'i kurusıkı 4 tabanca, 90 mermi ve 6 cep telefonu bulundu.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden birinin, hakkındaki 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle de arandığı belirlendi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler