Gaziantep'te suç örgütü ve uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te suç örgütü ve uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurduğu" ve "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden, aralarında 3 polisin de olduğu 25'i tutuklandı.

Gaziantep'te suç örgütü ve uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli tutuklandı
23.06.2020 07:43 | Son Güncelleme: 23.06.2020 08:20

Gaziantep'te "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurduğu" ve "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden, aralarında 3 polisin de olduğu 25'i tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 19 Haziran'da Gaziantep ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 7'si emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, diğer 33 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan aralarında 3 polisin de olduğu 25'i "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, diğer 8 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıları yakalama çalışması devam ediyor.

Gaziantep'te 19 Haziran'da suç örgütü ve uyuşturucu operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden aralarında 3 polisin de bulunduğu 40'ı yakalanmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 21 kilogram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, 24 tabanca, 4 av tüfeği, 244 mermi, 17 av tüfeği fişeği, 7 kesici alet, 24 şarjör, 4 tabanca parçası ve bir uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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