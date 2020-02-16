Gaziantep'te suç makinesi şahıs yakalandı
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Gaziantep'te suç makinesi şahıs yakalandı

Gasp ve hırsızlık olmak üzere 3 dosyadan aranması ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli şahıs polis tarafından yakalandı.

16.02.2020 12:45 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:45
Gaziantep'te suç makinesi şahıs yakalandı

Gasp ve hırsızlık olmak üzere 3 dosyadan aranması ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli şahıs tarafından yakalandı.


Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Gasp ve hırsızlık olmak üzere 3 dosyadan aranması ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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