Gaziantep'te suç makinesi şahıs yakalandı

16.02.2020 12:45 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:45

Gasp ve hırsızlık olmak üzere 3 dosyadan aranması ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli şahıs polis tarafından yakalandı.



Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Gasp ve hırsızlık olmak üzere 3 dosyadan aranması ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA