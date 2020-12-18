26 suç kaydı bulunan suç makinası yakalandı
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26 suç kaydı bulunan suç makinası yakalandı

18.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:26

26 suç kaydı bulunan suç makinası yakalandı Gaziantep'te 1 motosiklet ve 2 evden hırsızlık olaylarından aranan ve 26 suç kaydı bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

26 suç kaydı bulunan suç makinası yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 1 motosiklet ve 2 evden hırsızlık olaylarından aranan ve 26 suç kaydı bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemde meydana gelen 1 motosiklet ve 2 evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Olay yerleri ve yakınlarındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın eşkalini ve kimliğini belirledi. Düzenlenen operasyon sonucu hırsızlık olayının faili S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın 26 suç kaydı bulunduğu belirlenirken, S.K., yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26 suç kaydı bulunan suç makinası yakalandı
26 suç kaydı bulunan suç makinası yakalandı
26 suç kaydı bulunan suç makinası yakalandı
26 suç kaydı bulunan suç makinası yakalandı
26 suç kaydı bulunan suç makinası yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

Haber Yorumları (1)
HAKKI AYDIN BULUT KARAGÜNDOSTU: BOŞUNA YAKALANMASINA GEREK YOK DEVLETİN BENZİNİ BOŞUNA GİDİYOR. 3 GÜN SONRA AF ÇIKACAK
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