Gaziantep'te Su Çukuruna Düşen Çocuk Boğuldu

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinden içi su dolu çukura düşen 1,5 yaşındaki çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, Ali Yılmaz, ilçeye bağlı Karadibek Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oyun oynarken, su borularını tamir etmek için açılan, yaklaşık 50 santimetre derinliğindeki içi su dolu çukura düştü.

Ailesi tarafından baygın halde çukurdan çıkarılarak Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.