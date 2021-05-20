Gaziantep'te su borusunun patlaması sonucu zarar oluştu
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Gaziantep'te su borusunun patlaması sonucu zarar oluştu

Gaziantep'te su borusunun patlaması sonucu zarar oluştu
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te su borusunun patlaması sonucu 6 ev, 2 iş yeri ve 2 araç zarar gördü.

Gaziantep'te su borusunun patlaması sonucu 6 ev, 2 iş yeri ve 2 araç zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Güvenevler Mahallesi'nden geçen su borusu patladı.

Patlama sonrası yaklaşık 6 katlı apartman yüksekliğine kadar çıkan suyun tazyikiyle 6 ev, 2 iş yeri ve 2 araçta zarar meydana geldi.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek suyu keserken bölgede hasar tespit çalışması da yaptı.

Mahallede manavlık yapan Hatip Kazak, gazetecilere, çöp attığı sırada patlama olduğunu belirterek, "Çamur, taş, toprak hepsi bu tarafa geldi. İçeri kaçtım can havliyle, zaten kameradan görünüyor, meyvelerin hepsi heder oldu. Yaklaşık 15-20 dakika sürdü." dedi.

Kazak, iş yerinin bulunduğu apartmandaki binalarda da su nedeniyle zarar oluştuğunu söyledi.

Gaziantep'te su borusunun patlaması sonucu zarar oluştu
Gaziantep'te su borusunun patlaması sonucu zarar oluştu
Gaziantep'te su borusunun patlaması sonucu zarar oluştu
Gaziantep'te su borusunun patlaması sonucu zarar oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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