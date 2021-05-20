Gaziantep'te su borusu patladı: 6 daire, 2 iş yeri ve 2 otomobilde hasar oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te su borusu patladı: 6 daire, 2 iş yeri ve 2 otomobilde hasar oluştu

Gaziantep'te su borusu patladı: 6 daire, 2 iş yeri ve 2 otomobilde hasar oluştu
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, su borusunun patlaması sonucu 6 daire ve 2 iş yeri ile 2 otomobilde hasar oluştu.

GAZİANTEP'te, su borusunun patlaması sonucu 6 daire ve 2 iş yeri ile 2 otomobilde hasar oluştu. Su borusunun patlaması güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, öğleden sonra Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Köy Hizmetlerine ait binanın bahçesinde içme suyu şebekesine ait su borusu bilinmeyen nedenle patladı. Borudan çıkan tazyikli su apartman boyuna ulaştı, cadde kısa sürede suyla doldu. O esnasında camı ve balkonu açık olan binaların ve cadde üzerinde park halindeki araçların içerisine su doldu. Cadde üzerindeki manava ait dondurma dolapları kullanılamaz hale gelirken, meyve ve sebzeler de ziyan oldu.

'KORKUYLA İÇERİYE KAÇTIK'Olay anını anlatan manavın sahibi Hatip Kazak, o sırada dışarıda olduğunu ve korkuya kapıldığını söyledi. Büyük gürültü ile etrafa taş ve toprak savrulduğunu aktaran Kazak, fışkıran suyun bina boyunu geçtiğini, 5'inci kattaki dairelerin bile zarar gördüğünü belirterek, "Ben dışarıya çöp atmak için çıkmıştım. Birden patlama oldu ve çamur, taş, toprak hepsi bizim olduğumuz tarafa geldi. Bende o an korku haliyle iş yerinin içerisine kaçtım. Dükkanımda çok fazla hasar oluştu, tüm meyveler ziyan oldu. 10- 15 dakika kadar sürdü. Tazyikli su yükseğe çıkınca binanın en üst katları da zarar gördü" diye konuştu.

Öte yandan, bölgede suyu kesen Gaziantep Su ve Kanalizasyon İşleri (GASKİ) ekipleri onarım çalışmalarına başladı. Su borusunun patlaması güvenlik kamerasına da yansıdı.


Gaziantep'te su borusu patladı: 6 daire, 2 iş yeri ve 2 otomobilde hasar oluştu
Gaziantep'te su borusu patladı: 6 daire, 2 iş yeri ve 2 otomobilde hasar oluştu
Gaziantep'te su borusu patladı: 6 daire, 2 iş yeri ve 2 otomobilde hasar oluştu
Gaziantep'te su borusu patladı: 6 daire, 2 iş yeri ve 2 otomobilde hasar oluştu
Gaziantep'te su borusu patladı: 6 daire, 2 iş yeri ve 2 otomobilde hasar oluştu
Gaziantep'te su borusu patladı: 6 daire, 2 iş yeri ve 2 otomobilde hasar oluştu
Gaziantep'te su borusu patladı: 6 daire, 2 iş yeri ve 2 otomobilde hasar oluştu
Gaziantep'te su borusu patladı: 6 daire, 2 iş yeri ve 2 otomobilde hasar oluştu
Gaziantep'te su borusu patladı: 6 daire, 2 iş yeri ve 2 otomobilde hasar oluştu
Gaziantep'te su borusu patladı: 6 daire, 2 iş yeri ve 2 otomobilde hasar oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

Törende bayılan zabıtayı, polis böyle kucağında taşıdı
Törende bayılan zabıtayı, polis böyle kucağında taşıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Sergey Lavrov Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Beren Saat Şeyma Subaşı Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Emre Belözoğlu Josef De Souza Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'te su borusu patladı: 6 daire, 2 iş yeri ve 2 otomobilde hasar oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 18:59:00. #1.14#

title