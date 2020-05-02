Gaziantep'te spor salonlarının beşi tamamlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te spor salonlarının beşi tamamlandı

Gaziantep'te spor salonlarının beşi tamamlandı
02.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:24

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Spor Kenti Gaziantep" için yürüttüğü altyapı çalışmalar devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Spor Kenti Gaziantep" için yürüttüğü altyapı çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, 5 adet mahalle tipi spor salonunun inşaatını tamamladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in seçim beyannamesinde bulunan gençlik ve spor odaklı projelerinin başında gelen 10 mahalle tipi spor salonu ve 13 yüzme havuzunun inşaatları tamamlanmaya başladı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla Ertuğrul Gazi, Dumlupınar, Ulaş, Kuzeyşehir ve Yeşilevler Mahalleleri'nde 5 mahalle tipi spor salonu yapımı bitirildi. Binalarda basketbol, voleybol gibi etkinliklerin olacağı çok amaçlı spor sahası, fitness salonları bulunuyor. Onat Kurtlar, Beylerbeyi, Fıstıklık, İncilikaya Mahalleleri'nde ise spor tesislerinin yapım çalışmaları devam ediyor. Sporun ve sporcunun yanında olan Büyükşehir Belediyesi, "Sporuyla Yükselen Gaziantep" için hayata geçirdiği projeler ve verdiği desteklerle takdir toplarken yürüttülen projelerin tamamının inşaatların sonlanmasıyla beraber Gazi şehrin spor altyapısına önemli katkı sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, yapımı tamamlanan bütün spor salonlarında yeni tip Corona Virüsü (COVID-19) Salgını'nın sonlanması sonrası basketbol ve voleybol kursları vermeye hazırlanırken farklı olarak Ulaş Spor Salonu'nda tenis ve fitness, Ertuğrul Gazi Spor Salonu'nda okçuluk ile dart, Dumlupınar'da badminton, tenis, karate ve taekwondo, ve Kuzeyşehir'de fitness, Yeşilevler'de bulunan spor salonunda ise tenis, karate, taekwondo dersleri verilecek. Aynı tip proje olarak hazırlanan spor salonları modern yapısıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık bin 257 metrekare alana sahip spor kompleksinde, 987 metrekareye salon yapımı gerçekleşti. 121 kişi kapasiteli tribünü bulunan salonlarda, sporcular için soyunma odaları ve duşlar bulunacak. Ayrıca salon içerisinde 136 metrekare alanda fitness salonu yer alacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haberler
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haberler
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var Haberler
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Bakan Soylu 'Salgında genel yayılım bitti' dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi Haberler
Bakan Soylu "Salgında genel yayılım bitti" dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor Haberler
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
ABD, koronavirüs tedavisi için Remdesivir isimli ilaca 'acil durum onayı' verdi
ABD, koronavirüs tedavisi için Remdesivir isimli ilaca "acil durum onayı" verdi
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü
250 kovan arı taşıyan kamyon kaza yaptı, olay yerine kimse yaklaşamadı
250 kovan arı taşıyan kamyon kaza yaptı, olay yerine kimse yaklaşamadı
Yargıtay, polise 'Seni sürdüreceğim' demenin tehdit olmadığına hükmetti
Yargıtay, polise "Seni sürdüreceğim'' demenin tehdit olmadığına hükmetti
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Aç kalan tilkiyi elleriyle besleyen baba oğulun o anları kamerada
Aç kalan tilkiyi elleriyle besleyen baba oğulun o anları kamerada
Ne şantiye ne yağmur! İşçinin namaz kılmasına hiçbir şey engel olamadı
Ne şantiye ne yağmur! İşçinin namaz kılmasına hiçbir şey engel olamadı
Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp
Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var
Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bayburt'ta görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bayburt'ta görüntülendi
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü
İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
Uzmanlardan uyarı: Para sayarken elinizi yalamayın
Uzmanlardan uyarı: Para sayarken elinizi yalamayın
Fenerbahçe efsanesi Marco Aurelio, sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alacak
Fenerbahçe efsanesi Marco Aurelio, sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mehmet Cahit Turhan
Magazin Pınar Altuğ Demet Akalın Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Ali Koç Jose Sosa Şenol Güneş Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın İzmir Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Gaziantep'te spor salonlarının beşi tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 15:35:53. #1.15#
title