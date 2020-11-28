Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 607 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 607 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 607 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 607 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 10, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altı 104, 65 yaş üstü 2 kişiye idari işlem yapıldı.

Ayrıca denetlenen 670 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak