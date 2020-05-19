Gaziantep'te, 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni
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Gaziantep'te, 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni

GAZİANTEP'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, tören düzenlendi.

Gaziantep'te, 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni
19.05.2020 12:12 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:12

GAZİANTEP'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, tören düzenlendi.Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, koronavirüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, kısıtlı katılımla tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ve öğretmenler katıldı. İl Müdürü Özbay, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulan tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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