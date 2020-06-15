Gaziantep'te sosyal mesafe kuralına uymayan 422 kişiye idari para cezası Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uymayan 422 kişiye idari para cezası uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uymayan 422 kişiye idari para cezası uygulandı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehir girişleri ve kent genelinde denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, 422 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan idari para cezası kesildi.

Denetlenen 176 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: AA