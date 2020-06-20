Gaziantep'te sosyal mesafe kuralına uymayan 117 kişiye idari para cezası Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uymayan 117 kişiye idari para cezası uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uymayan 117 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentin muhtelif yerlerinde denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, 117 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan idari para cezası verildi.

Ayrıca denetlenen 296 iş yerinden birine yasal işlem uygulandı.

Kaynak: AA