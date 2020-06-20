Gaziantep'te sosyal mesafe kuralına uymayan 117 kişiye idari para cezası
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uymayan 117 kişiye idari para cezası uygulandı.
20.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:27
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uymayan 117 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentin muhtelif yerlerinde denetimler devam ediyor.
Bu kapsamda, 117 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan idari para cezası verildi.
Ayrıca denetlenen 296 iş yerinden birine yasal işlem uygulandı.
Kaynak: AA