Gaziantep'te "Sosyal fırın" projesi hayata geçirildi
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Gaziantep'te "Sosyal fırın" projesi hayata geçirildi

09.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:07
Gaziantep'te

Gaziantep'in Araban Kaymakamlığınca hayata geçirilen Sosyal Fırın Projesi kapsamında ilk pide pişirildi.

Gaziantep'in Araban Kaymakamlığınca hayata geçirilen Sosyal Fırın Projesi kapsamında ilk pide pişirildi.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen proje için SS Antep Fıstığı İhtisas Organize Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Hızır Arıkök tarafından "Sosyal fırın"ın bir aylık ihtiyacı olan 5 ton un bağışı yapıldı.

Ardından ilk pide pişirildi. Sosyal fırında her gün taze ve sağlıklı pideler pişirilerek ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin ekmek ihtiyacı ücretsiz olarak karşılanacak.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Gaziantep'in en temiz, lüks ve ülkemizin ilk sosyal fırınını bitirdik. Günlük 2 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza odun ateşiyle pişmiş, temiz ve lezzetli ekmeklerimizi ücretsiz olarak vereceğiz. Rabbim utandırmasın. Sosyal fırınımızda besmeleyle ilk ekmeğimizi çıkardık. Sosyal fırınımızda hayırseverlerden aldığı un bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtılacaktır." ifadelerini kullandı.

Hayırsever iş adamı Hızır Arıkök'ün un bağışlayarak bir aylık ekmek bedelini karşıladığını vurgulayan Mutlu, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. Allah kabul eylesin. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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