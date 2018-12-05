Gaziantep'te Son Kullanma Tarihi Geçen Gıdalara El Konuldu

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş bin 511 gıda paketine ve 500 kilogram kokmuş et, sucuk ve sakatata el konuldu.

Şahinbey Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığı için denetimlerini sürdürüyor.

Market ve iş yerlerine yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş bin 511 paket gıda ürününe, 92 kaçak dolum yapılan kozmetik malzemesine ve toplam 500 kilogram kokmuş et, sucuk ve sakatat ürünlerine el koyarak imha etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin ilçe genelinde gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin denetimlerine ağırlık verdiğini belirterek, "Ayrıca okul önlerinde satılan ve çocukların sağlığını tehdit edecek, son kullanma tarihi geçmiş içeriği belli olmayan ürünler de toplanıldı. Bakkallarda satılan ilaçlara el konuldu. Vatandaşlarımızın da kendi sağlıklarını düşünerek bu konularda duyarlı olmalarını ve ilaçları eczaneden almalarını istiyoruz. Bu tür ürünleri satan yerleri zabıta ekiplerimize günün hangi saati olursa olsun bildirsinler." ifadelerini kullandı.