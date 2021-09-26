Gaziantep'te son kullanma tarihi geçen 3 bin 659 ürün imha edildi - Haberler
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Gaziantep'te son kullanma tarihi geçen 3 bin 659 ürün imha edildi

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te son kullanma tarihi geçen 3 bin 659 ürün imha edildi

Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerince, 23 iş yerinde yapılan denetimde, son kullanma tarihi geçen 3 bin 659 ürüne el konuldu.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerince, 23 iş yerinde yapılan denetimde, son kullanma tarihi geçen 3 bin 659 ürüne el konuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ön planda tutan gıda denetimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ilçedeki 23 işyerinde yapılan denetimde, son kullanma tarihi geçen 3 bin 659 ürüne el konuldu. Ürünler daha sonra belediyenin çöp alanında imha edildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin vatandaşın sağlığı için gece gündüz çalıştığını belirterek, "Son kullanma tarihi geçen ürünleri satan iş yerlerine gerekli yasal işlem yapılmıştır. Halkımızın sağlığı ve huzuru için Şahinbey Belediyesi olarak denetimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
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