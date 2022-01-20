Gaziantep'te son 10 yılın en yüksek kar yağışı görüldü

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı, resmi kayıtlara göre son 10 yılın ocak ayındaki en yüksek oranı olarak kayıtlara geçti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili olan kar yağışı, resmi kayıtlara göre son 10 yılın ocak ayındaki en yüksek oranı olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, kent genelinde iki gün süren kar, ölçüm yapımına başlanan 2012'den bu yana zirveye çıktı.

Oğuzeli İstasyonu'nda 50 santimetre olarak ölçülen kar miktarı, havalimanında ise 25 santimetre oldu.

Kent merkezine ocak ayında 2012'de 18, 2016'da 15 santimetre kar yağarken geçen yıl ise 10 santimetre beyaz örtü yerle buluşmuştu.

Son iki günde yağan kar nedeniyle Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu ulaşıma kapanmış, yol yapılan çalışmalar sonucunda yeniden trafiğe açılmıştı.