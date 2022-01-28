Gaziantep'te son 10 günde 1 metre kar yağdı

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte son 10 gündeki kar yağışının ardından ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, son dönemde kentteki kar yağışıyla ilgili detaylar verip uyarılarda bulundu.

İlk kar yağışının ardından kentte önemli mücadele çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Son 10 günde toplamda ortalama 1 metre civarında kar yağdı. Belediyelerimiz tüm gücüyle yolları açmaya çalışıyor. Ekiplerin verimli çalışabilmesi için yol kenarındaki araçların mutlaka kaldırılması gerekiyor. Araçlar kaldırılmadan yapılan çalışma zaman ve kaynak israfına dönüşüyor."