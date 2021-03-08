Gaziantep'te sokakta kalan anne ve çocuklarına belediye ekipleri sahip çıktı
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Gaziantep'te sokakta kalan anne ve çocuklarına belediye ekipleri sahip çıktı

08.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:38
Gaziantep'te sokakta kalan anne ve çocuklarına belediye ekipleri sahip çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ev sahibinin kirayı veremediği için dışarı çıkarttığı öne sürülen kadın ve çocuklarını, hazırladıkları evle sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ev sahibinin kirayı veremediği için dışarı çıkarttığı öne sürülen kadın ve çocuklarını, hazırladıkları evle sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

Şahinbey ilçesi Malazgirt Mahallesi'ndeki kiralık evlerinde 2 çocuğuyla yaşayan, bir süre kocasının terk ettiği 33 yaşındaki Cennet Çoban'ın, kirayı ödeyemediği için evden çıkartıldığı öne sürüldü.

Çocuklarıyla sokakta kalan Çoban'ı gören mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Gönül Köprüsü yetkililerine bilgi verdi.

Kısa sürede çocuk ve anneye ulaşan yetkililer, aileyi aynı mahallede temin edip bakımını yaptırdıkları bir eve yerleştirdi.

Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok zor durumda kaldıklarını belirterek, "Komşularım beni sokakta eşyalarla görünce belediyeyi aradı. Sağolsun belediye bize yetişti. Bizi hazırladıkları eve sığındırdılar. Allah devletimizden razı olsun. Eğer belediye bana sahip çıkmasaydı kötü olurdu. Gidecek hiçbir yerim yoktu. Çok çaresizdim, elim kolum bağlıydı." dedi.

Çoban, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve belediye çalışanların teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Gönül Köprüsü saha çalışanı Yonca Rahanlı ise Cennet Çoban'a ulaştıklarında eşyalarla beraber parkta olduğunu belirterek, "Birkaç parça eşyası vardı, onları eve getirdik. Evde eksik olan kanepe, beyaz eşyayı temin ediyoruz. Evin elektriğini, suyunu ve doğal gazını açtırdık. Ailemizin market ihtiyacını karşıladık. O gün sahip çıkmasaydık iki çocuğuyla bir anne sokakta ne yapabilirdi. Bundan sonra da ailemizin ihtiyaçlarını karşılayacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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