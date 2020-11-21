Gaziantep'te sokak hayvanlarına sivil veteriner desteği
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Gaziantep'te sokak hayvanlarına sivil veteriner desteği

21.11.2020 18:57 | Son Güncelleme: 21.11.2020 19:00
Gaziantep'te sokak hayvanlarına sivil veteriner desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Bölgesi Veterinerler Odası ve Canlı Hayatını İyileştirme Derneğince (Cahide) sivil veterinerlerinin kentteki yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve tedavilerinin yapılması amacıyla protokol imzalandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Bölgesi Veterinerler Odası ve Canlı Hayatını İyileştirme Derneğince (Cahide) sivil veterinerlerinin kentteki yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı ve tedavilerinin yapılması amacıyla protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanlığı Köpek Barınağı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Merkezi inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Şahin, daha sonra Gaziantep Bölgesi Veterinerler Odası Başkanı Meltem Peri ve CAHİDE Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Tosun ile merkezde bir araya gelerek, protokol imzaladı.

İmzalanan protokol çerçevesinde, kentteki sokak hayvanlarının bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yetersiz olduğu zamanlarda sivil veteriner hekimlikler destek verecek. İhtiyaçları karşılanan sahipsiz hayvanlar alındıkları bölgelere geri bırakılacak.

Şahin, buradaki konuşmasında, sokak hayvanları için gerçekleştirilen ve yapılması planlanan projelere ilişkin STK'ların desteğinin çok önemli olduğunu belirtti.

Hayvanın ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde belediye ekiplerinin aşkla çalıştığını kaydeden Şahin, "Barınağımız dışındaki hayatta ise besleme noktalarımız var. Kedimizin, köpeğimizin kışta aç kalmaması için beslenmeleri gerekiyor. Hastalandıkları zaman hızlı şekilde müdahale edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şahin, imzalanan protokolle önemli sorunlardan biri olan yaralı hayvanlara hızla müdahale edileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaralı hayvana hızlı müdahale kapsamında STK'ları dinlediğimiz zaman oda başkanımızla bir protokol imzalama ihtiyacı duyduk. Burada ortaya çıkan maliyeti Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Aynı zamanda burayı aşan durumlarda bölgede veterinerlik fakülteleri var. Onlarla çalışacağız. Birlikte çalışma modeli ile ekosistemi dengede tutmaya gayret edeceğiz. Beslenme noktalarını özellikle çok önemsiyorum. Kış geliyor ve hayvanların aç kalmaması gerekiyor. Üzerimize düşen her şeyi yapacağız."

Şahin, kentteki sokak hayvanların barınmaları için 10 milyon liralık yeni bir yatırım yaptıklarını sözlerine ekledi.

Meltem Peri ise Büyükşehir Belediyesi ile istişare yaparak atılacak adımların belirleneceğini ifade ederek, "Gaziantep'te birçok özel klinik var ve birçok ameliyatı başarıyla nihayete erdiriyor. Böylelikle bakımı yapılan sokak hayvanlarının hastalıkları iyileştirilerek tekrar alındığı yere bırakılabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cemal Tosun da Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarına işaret ederek, iş birliğiyle yapılacak çalışmaların iyi şeylerin de beraberinde getireceğinin altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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