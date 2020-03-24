Gaziantep'te Sokağa Çıkma Yasağına Uymayanlara Para Cezası
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Gaziantep'te Sokağa Çıkma Yasağına Uymayanlara Para Cezası

Corona virüsünün hızlı bir şekilde yayılmaya başladığı ülkemizde, geçtiğimiz günlerde yetkililer, 65 yaş üzerindeki kişiler ve kronik rahatsızlığı olan kişiler için sokağa çıkma yasayı getirdi.

24.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:34
Gaziantep'te Sokağa Çıkma Yasağına Uymayanlara Para Cezası

Corona virüsünün hızlı bir şekilde yayılmaya başladığı ülkemizde, geçtiğimiz günlerde yetkililer, 65 yaş üzerindeki kişiler ve kronik rahatsızlığı olan kişiler için sokağa çıkma yasayı getirdi. Ancak, pek çok bölgede halk bu yasağa uymakta zorlanıyor. Gaziantep de, bu yasağa uymakta zorlanan illerimizden bir tanesi. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 500 kişiye, yetkililer tarafından para cezası kesildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının, halkın sağlığı düşünülerek konduğunu, özellikle 65 yaş üzerinde olan ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin, Corona virüsü salgınında yüksek risk grubunda bulunduklarını bu nedenle hiçbir koşulda evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini ifade etti. Gül, sokağa çıkma yasağı ile ilgili denetimin devam edeceğini ve yasağı ihlal eden her kişi için para cezası kesileceğini belirtti.

Sokağa Çıkamayan Vatandaşların İhtiyaçları Karşılanıyor

Davut Gül, Corona virüsü salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağından etkilenen, 4 bine yakın vatandaşın ihtiyaçlarının karşılandığını açıkladı. Vefa Sosyal Destek Grubu işbirliğiyle, sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarının giderildiğini ifade eden Gül, il sınırları içerisinde, halkın sağlığını korumak için her türlü önlemleri aldıklarını söyledi.

Gaziantep'te de Corona virüsü tesleri yapılmaya başlandı. Dün itibariyle yapılmaya başlanan tesler için, hastane bahçelerine çadırlar kurulacağını belirten Gül, test yaptırmak isteyen vatandaşların, tedbir amaçlı hastane içerisine alınmayacağını ifade etti. Yapılan testlerin sonuçları henüz açıklanmadı.

Kaynak: Tamindir

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