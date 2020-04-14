Gaziantep'te sokağa çıkma yasağı süresince olağanüstü çaba sarf edildi
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Gaziantep, Güncel

Gaziantep'te sokağa çıkma yasağı süresince olağanüstü çaba sarf edildi

Gaziantep Valiliği koordinesinde il merkezi ve ilçelerde tüm kamu kurumları ve belediyeler vatandaşların mağdur olmaması için bu süreçte adeta seferberlik ilan etti.

14.04.2020 08:42 | Son Güncelleme: 14.04.2020 08:45
Gaziantep'te sokağa çıkma yasağı süresince olağanüstü çaba sarf edildi

10 Nisan 2020 tarihi saat 24:00 ile 12 Nisan 2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 vilayetile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının yasaklanması ile İlimiz Gaziantep'te de bu yasak uygulanmaya başlanmıştı.

Sokağa çıkma yasağının olduğu süre içerisinde 5.735 polis, 782 jandarma, 6.522 sağlık personeli, 5.000 Vefa Destek Personeli ve 1.132 belediye personeli olmak üzere toplamda 19.171 kamu ve belediye çalışanı ahenk içerisinde vatandaşların ihtiyaçları için durmaksızın görev yaparken vatandaşlardan gelen hiçbir çağrı geri çevrilmemeye çalışıldı.

Vefa destek ekipleri il genelinde toplamda 7.502 çağrıya cevap verirken, 250 Bin adet ekmekve gıda maddesi vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine ulaştırıldı. Pazarcı esnafının mağdur edilmemesi amacıyla sokağa çıkma yasağının olduğu süreçte Valilik tarafından satın alınan sebzeler ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine bırakılırken sebze dağıtımından 9.500 hane faydalandı.

Ayrıca süt, kepek ekmek, ilaç, bebek bezi, çocuk maması, glütensiz ekmek, tüp gibi çeşitli ihtiyaçlar da Vefa Destek ekipleri tarafından karşılandı. Bu süreçte bir vatandaşımızın kaloriferi tamir edilirken ekiplerimiz bir küçük çocuğun doğum gününü kutladı ve aşeren 12 vatandaşımıza da meyve tedarik edildi.

Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerimiz de bu süreçte el birliği ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarını sıklaştırdı. Büyükşehir Belediyesi 1.450 kamu sağlık çalışanına servis hizmeti sundu. Ayrıca 100 taburcu olan hastamız da yine belediye ekipleri tarafından evlerine bırakıldı. Bununla birlikte belediyelerimiz toplamda iki gün için 520 litre süt, 1.181 paket gıda dağıtımı ve 2.038 kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Şehitkamil belediyesi tarafından hayvanlar da unutulmayarak il genelinde 8 farklı noktaya hayvanlar için yem bırakıldı.

Öte yandan Kızılay'da sokağa çıkma yasağı bulunan süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, Sağlık personelimiz ve tır garajı personeli için toplamda 1.625 kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Kaynak: Bültenler

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