Gaziantep'te, sokağa çıkma kısıtlamasında evlere gazete satışı
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Gaziantep, Güncel

Gaziantep'te, sokağa çıkma kısıtlamasında evlere gazete satışı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, evlere gazete satışı gerçekleştirildi.

18.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:58
Gaziantep'te, sokağa çıkma kısıtlamasında evlere gazete satışı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, evlere gazete satışı gerçekleştirildi.

Kısıtlamanın uygulamaya başlamasının ardından sokağa çıkma kısıtlamasına uyulan ilçede, gazetelerin evlere ulaştırıldığı görüldü.

Gazetesini evinde alan Ünal Köse, "Her ihtiyacımız ayağımıza kadar geliyor. Evde kalalım." dedi.

Cadde ve sokaklarda tüp ve su satışı yapanlarla, temizlik işçilerinin haricinde sokağa kimsenin çıkmadığı görüldü.

Kaynak: AA

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