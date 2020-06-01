Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 bin 108 kişiye ceza
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Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 bin 108 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 5 bin 108 kişiye kısıtlamayı ihlalden ceza verildi.

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 bin 108 kişiye ceza
01.06.2020 08:51 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:51

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 5 bin 108 kişiye kısıtlamayı ihlalden ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tedbirler kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, karara aykırı davrananlar hakkında işlem yapıldı.

Bu kapsamda kent genelinde 2 günlük sürede 5 bin 108 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten, 16 iş yerine de genelgeye aykırı hareketten idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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