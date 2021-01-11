Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlama sırasında kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlama sırasında kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı

11.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:08
Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlama sırasında kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araban ilçesi Akbudak Mahallesi Ziskan mevkiinde bazı şüphelilerin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu bölgeyi ablukaya alan ekipler, İ.E, M.K, İ.K. ve Ş.K'yi bir mağara girişinde kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan ve jandarmaya götürülen şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 12 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Donald Trump İlker Başbuğ Alparslan Türkeş
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Samet Aybaba İsmail Kartal Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlama sırasında kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 13:13:48. #1.14#
title