Gaziantep'te sokağa çıkan vatandaşlara ceza yazıldı
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Gaziantep, Güncel

Gaziantep'te sokağa çıkan vatandaşlara ceza yazıldı

Gaziantep'te sokağa çıkan vatandaşlara ceza yazıldıİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Gaziantep'te cadde ve sokaklar boşaldı.

11.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:18

Gaziantep'te sokağa çıkan vatandaşlara ceza yazıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Gaziantep'te cadde ve sokaklar boşaldı. Hem dışarı çıkan, hem de trafik kuralını ihlal eden vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı.

Gaziantep kent merkezinde, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde cadde ve sokaklar boşaldı. Polis ekipleri, yasağa rağmen dışarı çıkan vatandaşlara ceza yazıp, uyardı. Trafik polisleri tek tek araçları durdurup izin belgesi kontrolü yaptı. İzni olmayanlar ise evde kalmaları konusunda uyarıldı. Sokağa çıkan vatandaşlardan kimisi zorluk çıkarırken, kimisi de yasaktan haberi olmadığını, yürüyüş yapmak için çıktığını söyledi.

HEM DIŞARI ÇIKTI, HEM TRAFİK KURALLARINA UYMADI

Sokağa çıkan ve otomobiliyle ters yönde ilerleyerek kurallara uymayan Ahmet Köcer'e ise trafik kurallarını ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten ceza yazıldı. Ahmet Köcer, Aracımın benzini bitmişti, benzin aldım. Sokağa çıkma yasağından haberim yoktu. Polisler işlem yaparsa yapsın, yapacak bir şey yok dedi.

Gaziantep'te sokağa çıkan vatandaşlara ceza yazıldı

Kaynak: DHA

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