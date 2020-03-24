Gaziantep'te sokağa çıkan 500 kişiye para cezası
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Gaziantep'te sokağa çıkan 500 kişiye para cezası

GAZİANTEP'te, 65 yaş ve üzerindekiler için getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 500 kişiye para cezası uygulandı.

24.03.2020 10:43 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:44
Gaziantep'te sokağa çıkan 500 kişiye para cezası

GAZİANTEP'te, 65 yaş ve üzerindekiler için getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 500 kişiye para cezası uygulandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaptıkları takipte kararlı olduklarını söyledi. Vatandaşların duyarlılığını takdir ettiklerini, ancak karara uymayan 500 kişiye idari işlem yapıldığını belirterek, "Bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Bizim kimseye işlem yapma gibi bir isteğimiz yok. Bunun için vatandaşlarımızın kurallara uymasını istiyoruz" dedi.

Vatandaşları koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmamaları konusunda uyaran Vali Gül, "Bütün ülkede olduğu gibi bizim de şehrimizde aldığımız tedbirler var. Şehrimizde de bu önlemler uygulanıyor. Bununla ilgili birçok önlem alındı. Son olarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için bir sınırlandırma getirildi. Bizde bunu takip ediyoruz. Bütün vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça yaş sınırlaması olmadan evden çıkmamalarını öneriyoruz" dedi.SOKAĞA ÇIKAMAYAN 4 BİN KİŞİNİN İHTİYAÇLARI KARŞILANDIDavut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 4 bin vatandaşın ihtiyaçlarının 'Vefa Sosyal Destek Grubu' tarafından karşılandığını da ifade ederek, "İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla kurulan Vefa Sosyal Dayanışma ekipleri var. Bu ekipler evden çıkmayan vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyorlar. Dün akşam itibariyle Gaziantep'te 65 yaş ve üzeri 4 bin vatandaşımızın ihtiyacı giderildi ve giderilmeye devam ediyor. Hiçbir vatandaşımızın çıkamadığı için mağdur olacağı bir durum yok. Biz elimizden gelen bütün hizmetleri yapacağız. Bizim istediğimiz herkesin evinde durması" diye konuştu.GAZİANTEP'TE TESTLER YAPILMAYA BAŞLADI

Vali Gül, Gaziantep'te de Covid-19 testleri yapılmaya başlandığını duyurdu. Koronavirüs salgının yayılmasıyla birlikte, Gaziantep'te yapılmasına başlanan testlerin sonuçlarının kısa süre içerisinde belirleneceğini vurgulayan Gül, "Dün itibariyle Gaziantep'te testler yapılmaya başladı. Ayrıca hastane bahçelerine sahra hastanesi mantığı ile çadırlar kurulacak. Vatandaşımız test alırken hastanenin içerisine alınmayacak ve bu çadırlar içerisinde testler yapılacak. Testlerin sonuçları da çok kısa sürede sonuçları olacak" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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