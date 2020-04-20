Gaziantep'te sokağa çıkan 20 yaş altına ceza
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep'te sokağa çıkan 20 yaş altına ceza - Haberler
Gaziantep, Polis, Güncel

Gaziantep'te sokağa çıkan 20 yaş altına ceza

Gaziantep'te sokağa çıkan 20 yaş altına cezaGAZİANTEP'te, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı çok sayıda kişi, kurala uymadı.

20.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:53
Gaziantep'te sokağa çıkan 20 yaş altına ceza

Gaziantep'te sokağa çıkan 20 yaş altına ceza

GAZİANTEP'te, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı çok sayıda kişi, kurala uymadı. Polis ekiplerince yapılan denetimler sırasında dışarıda gezerken yakalanan çok sayıda gence idari para cezası kesildi.

Koronavirüs salgınına karşı alıan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı çok sayıda kişi, bugün sıcak ve güneşli havanın da etkisiyle dışarı çıktı. Hava sıcaklığının 25 derece olduğu kentte dışarı çıkan 20 yaş altı çok sayıda kişi, yoğunluğun oluştuğu Gaziler Caddesi ve diğer bölgelerde denetim yapan polis ekiplerince durduruldu. Yapılan kimlik kontrollerinde 20 yaşın altında olduğu saptanan çok sayıda gence polis ekiplerince 789 TL idari para cezası kesildi.

Polis, çoğunluğu banka işlemlerini gerekçe göstererek dışarı çıktığını öne süren gençlere cezai işlem uygulamasından sonra evlerine dönmeleri uyarısında bulundu.

HAFTA SONU 5 BİN 350 KİŞİYE CEZA

Öte yandan, Gaziantep'te, cumartesi ve pazar günü tedbir kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 5 bin 350 kişiye de cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Gaziantep'te sokağa çıkan 20 yaş altına ceza

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım Haberler
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü Haberler
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü
Arazi kavgası kanlı bitti! Kardeşi ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı Haberler
Arazi kavgası kanlı bitti! Kardeşi ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı
Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Haberler
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi Haberler
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi
Kabine toplantısı başladı! 4 günlük sokağa çıkma yasağı da masada Haberler
Kabine toplantısı başladı! 4 günlük sokağa çıkma yasağı da masada
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum
Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,93'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,93'ten işlem görüyor
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 375 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 375 liradan işlem görüyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti
Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
AK Partili Turan'dan öz eleştiri: Bu yaklaşımımız, dünyanın en başarısız belediye başkanı İmamoğlu'nu büyütüyor
AK Partili Turan'dan öz eleştiri: Bu yaklaşımımız, dünyanın en başarısız belediye başkanı İmamoğlu'nu büyütüyor
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor
Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor
Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti
Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti
Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu
Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu
İtalya'nın Carpi kentinde Belediye Başkanı Alberto Bellelli, koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu
İtalya'nın Carpi kentinde Belediye Başkanı Alberto Bellelli, koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu
İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı
İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı
İstanbul'da aile hekimi Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul'da aile hekimi Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi
Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Muhammet Emin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Fettah Can Yıldız Tilbe Murat Dalkılıç
Spor Shane Larkin Ergin Ataman Anderson Talisca Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan İtalya Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Gaziantep'te sokağa çıkan 20 yaş altına ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 17:26:06. #1.14#
title