Gaziantep'te sokağa çıkan 20 yaş altına ceza Gaziantep'te sokağa çıkan 20 yaş altına cezaGAZİANTEP'te, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı çok sayıda kişi, kurala uymadı.

Gaziantep'te sokağa çıkan 20 yaş altına ceza

GAZİANTEP'te, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı çok sayıda kişi, kurala uymadı. Polis ekiplerince yapılan denetimler sırasında dışarıda gezerken yakalanan çok sayıda gence idari para cezası kesildi.

Koronavirüs salgınına karşı alıan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı çok sayıda kişi, bugün sıcak ve güneşli havanın da etkisiyle dışarı çıktı. Hava sıcaklığının 25 derece olduğu kentte dışarı çıkan 20 yaş altı çok sayıda kişi, yoğunluğun oluştuğu Gaziler Caddesi ve diğer bölgelerde denetim yapan polis ekiplerince durduruldu. Yapılan kimlik kontrollerinde 20 yaşın altında olduğu saptanan çok sayıda gence polis ekiplerince 789 TL idari para cezası kesildi.

Polis, çoğunluğu banka işlemlerini gerekçe göstererek dışarı çıktığını öne süren gençlere cezai işlem uygulamasından sonra evlerine dönmeleri uyarısında bulundu.

HAFTA SONU 5 BİN 350 KİŞİYE CEZA

Öte yandan, Gaziantep'te, cumartesi ve pazar günü tedbir kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 5 bin 350 kişiye de cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Kaynak: DHA