Gaziantep'te soğuktan etkilenen sokak hayvanlarına yem bırakıldı - Haberler
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Gaziantep'te soğuktan etkilenen sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Gaziantep'te soğuktan etkilenen sokak hayvanlarına yem bırakıldı
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına yem bıraktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına yem bıraktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan ulaşımın güçlükle sağlandığı yolları açarken bir yandan da sokak hayvanlarına yardım eli uzatıyor.

Özellikle beslenme zorluğu çeken otoban civarındaki kuşlara ve şehrin muhtelif yerlerine yem bırakan ekipler, ormanda yaralı halde bulunan bir köpeği de Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Ekiplerin, sokak hayvanlarına yönelik destek ve yardım çalışmaları ihbarlar doğrultusunda sürüyor.

Gaziantep'te soğuktan etkilenen sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Gaziantep'te soğuktan etkilenen sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Gaziantep'te soğuktan etkilenen sokak hayvanlarına yem bırakıldı

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kar, Güncel, Haber

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