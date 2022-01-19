Gaziantep'te soğuktan etkilenen sokak hayvanlarına yem bırakıldı - Haberler
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Gaziantep'te soğuktan etkilenen sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Gaziantep'te soğuktan etkilenen sokak hayvanlarına yem bırakıldı
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilediği kentteki sokak hayvanları için yem bıraktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilediği kentteki sokak hayvanları için yem bıraktı.

Dün başlayan ve kalınlığı 50 santimetreye ulaşan karın etkilediği kentte, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 161 araç ve 600 personelle aralıksız mücadele ediyor.

Sokak hayvanlarını da unutmayan ekipler, hayvanat bahçesi, hayvan barınağı ve kentteki bazı noktalara yem bıraktı.

Gaziantep'te soğuktan etkilenen sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Gaziantep'te soğuktan etkilenen sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Gaziantep'te soğuktan etkilenen sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Gaziantep'te soğuktan etkilenen sokak hayvanlarına yem bırakıldı

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, kar, Güncel, Haber

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