Gaziantep'te soğuk ve sisli hava hayatı olumsuz etkiledi

12.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:15

Gaziantep'te soğuk ve sisli hava hayatı olumsuz etkilerken, kentte sağanak yağışlar devam ediyor.



Kentte günlerdir aralıklarla süren yağmur, yer yer sisi de beraberinde getiriyor. Şehir merkezinde sabah saatlerinden beri etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, sis nedeniyle görüş mesafesi de bazı kesimlerde oldukça düşüyor. Sis nedeniyle araç sürücüleri sis farlarını yakarak ilerliyor.



Görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle emniyet güçleri, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA