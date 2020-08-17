Gaziantep'te sofralık üzüm hasadı
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Gaziantep'te sofralık üzüm hasadı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli meyve üretim merkezlerinden olan Gaziantep'teki İslahiye Ovası'nda bağcılık yapılan 50 bin dekar alanda sofralık üzüm hasadına başlandı.

Gaziantep'te sofralık üzüm hasadı
17.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:25

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli meyve üretim merkezlerinden olan Gaziantep'teki İslahiye Ovası'nda bağcılık yapılan 50 bin dekar alanda sofralık üzüm hasadına başlandı.

İlçeye bağlı Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt başta olmak üzere 15 mahallede "Antep karası", "hatun parmağı", "kardinal" ve "sultani" üzümlerinin hasadı yapılıyor.

Ovadaki 50 bin dekarlık alanda tarım işçileri tarafından toplanan yöreye özgü üzümler, ilçede soğuk hava depolarında paketlendikten sonra yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Toplanan üzümlerin yüzde 5'lik kısmı ise bazı Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Geçen yıl 43 bin ton sofralık üzüm hasadının yapıldığı bölgede, bu sene rekoltenin 63 bin tona ulaşması bekleniyor.

İslahiye Çiftçi Malları Koruma Başkanı Cemal Yıldırım, gazetecilere, ovada yöreye özgü üzümlerin olgunlaştığını belirterek, bu yıl rekoltenin en yüksek, kalitenin ise en iyisi olduğunu söyledi.

Üzüm üreticisi Murat Dursun ise geçen seneye göre daha fazla rekolte beklediklerini, 1,70 ila 2 lirasında satılan üzümün fiyatından ise memnun olmadıklarını ifade etti.

Dursun, hasat için işçilerin sabahın erken saatlerinde bağa geldiklerini, bu iş için günlük 50 lire yevmiye aldıklarını anlattı.

Niğde'den gelen tüccar Tekin Baş da İslahiye ilçesine yaklaşık 30 yıldır üzüm alımı yapmak için geldiğini, buradaki üzümün lezzetinin oldukça farklı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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