Gaziantep'te sobadan sızan gazdan etkilenen 40 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Gaziantep'te sobadan sızan gazdan etkilenen 40 kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'te sobadan sızan gazdan etkilenen 40 kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 40 kişi tedavi altına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 40 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle 40 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan söz konusu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuvvetli rüzgar nedeniyle soba zehirlenmelerinde artış var. Lütfen dikkatli olalım." uyarısında bulundu.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Güncel, Haber

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