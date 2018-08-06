Gaziantep'te Soba Ustası İş Yerinde Ölü Bulundu

Gaziantep'te soba ustası iş yerinde ölü bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'te 53 yaşındaki soba ustası Mehmet Kaplan iş yerinde ölü bulundu.

Olay Gaziantep'in Şehitkamil İlçesine bağlı Maaşkuyu caddesinde meydana geldi. Mahalle esnafı, soba ustası olan Mehmet Kaplan'ın dün akşamdan beri iş yeri içerisinde olduğuna dair polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve yakınları tarafından açılan iş yerinde, dün akşamdan itibaren haber alınamayan Mehmet Kaplan'ın cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen Kaplan'ın cenazesi Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından iş yerinden alınarak, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen 53 yaşındaki soba ustasının kesin ölüm nedenin yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor.

Öte yandan Kaplan'ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi