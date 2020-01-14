Gaziantep'te soba hırsızı suçüstü yakalandı

14.01.2020 01:54 | Son Güncelleme: 14.01.2020 02:00

Gaziantep'te polis, bir evin bodrumundan soba çalmaya çalışan şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hürriyet Mahallesi'nde evine hırsız girdiğini gören bir kişi polisten yardım istedi.

Söz konusu adrese giden Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi, evin bodrumunda bulunan kömür sobasını çalmaya çalışan A.B'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen bıçak, tornavida, pense, el feneri ve çakmak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA