Gaziantep'te sıvı uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te 3,5 litre sıvı uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
04.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:04
Gaziantep'te 3,5 litre sıvı uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir araçta arama yaptı.
Aramada pet şişe içerisinde 3,5 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA